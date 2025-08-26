El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Illa de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 92% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 55% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un mayor confort para los habitantes y visitantes de la isla.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente, especialmente en las zonas costeras. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la playa o deportes acuáticos.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de paseos, excursiones o simplemente relajarse al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo apreciar la belleza natural de la isla y sus alrededores.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:19. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia la medianoche, lo que sugiere que la noche será fresca y agradable.
En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia promete un día perfecto para disfrutar de la belleza de la isla.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.
