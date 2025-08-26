El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

Hoy, 26 de agosto de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 44% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa del norte, que soplará a velocidades de entre 4 y 14 km/h, proporcionará un alivio agradable, especialmente en las zonas costeras.

A lo largo del día, se espera que el viento sople predominantemente del norte y noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 53 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento fresco ayudará a moderar las temperaturas y a dispersar la humedad, aunque es recomendable que los habitantes y visitantes de A Guarda se preparen para un día con ráfagas de viento más fuertes, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza. La visibilidad será buena, aunque se recomienda estar atentos a la evolución de la nubosidad, ya que podría haber un aumento en la cobertura de nubes hacia la tarde.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa o explorando los paisajes circundantes. Con un tiempo tan favorable, los residentes y turistas podrán aprovechar al máximo lo que la jornada tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.