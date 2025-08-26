El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la mañana, se espera que la visibilidad mejore ligeramente, aunque la bruma persistirá hasta el mediodía. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. Sin embargo, la alta humedad, que se mantendrá en torno al 70-80%, puede hacer que el ambiente se sienta más pesado.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes que podrían oscurecer el sol en algunos momentos. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia el final de la tarde. A pesar de la nubosidad, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

El viento será un factor notable, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se anticipa que las rachas de viento del noroeste alcancen hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante la alta humedad y las temperaturas que se sienten más cálidas.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 19 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a una noche fresca y húmeda. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un tiempo variable, con bruma y niebla en las primeras horas, temperaturas cálidas durante el día y un viento notable que proporcionará algo de alivio. No se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para la bruma y el viento en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.