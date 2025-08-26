El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 13°C, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 98%, lo que podría generar una sensación de frescura notable.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura comience a aumentar ligeramente, alcanzando los 19°C al mediodía. Sin embargo, la humedad se mantendrá alta, con valores cercanos al 100% en las primeras horas, lo que podría dar lugar a la formación de bruma en algunos puntos de la localidad. A partir de las 7 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque en general se mantendrá poco nuboso.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A partir de las 2 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con cielos que pasarán de poco nubosos a muy nubosos y cubiertos en las horas siguientes. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 22°C. La sensación térmica será agradable, aunque la alta humedad podría hacer que se perciba un poco más caluroso.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte a velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 24 km/h en las horas más cálidas del día. Esto proporcionará un alivio ante el calor, aunque también podría generar un ligero aumento en la sensación de frescura durante la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, aunque la bruma matutina podría limitarla ligeramente en las primeras horas.

Al caer la tarde, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, y las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 16°C hacia las 10 de la noche. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de un ambiente fresco y agradable.

