El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y un cielo que variará entre poco nuboso y cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 17:00 horas. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondarán el 82% al amanecer y que irán disminuyendo gradualmente a medida que la temperatura suba. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque las condiciones seguirán siendo agradables para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación de calor, haciendo que las temperaturas sean más llevaderas. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de A Estrada podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 22:00 horas. La bruma podría aparecer en las primeras horas de la mañana y al anochecer, pero no se anticipan condiciones de niebla densa que puedan afectar la visibilidad.

En resumen, el tiempo en A Estrada para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y un viento suave del norte. Los residentes pueden esperar un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con la tranquilidad de que no habrá lluvias ni tormentas que interrumpan sus planes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.