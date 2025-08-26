El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 19°C a las 18°C, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 89%, lo que puede generar una sensación de frescura al inicio del día.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta aproximadamente las 08:00, momento en el que comenzarán a aparecer algunas nubes, aunque se mantendrán en un estado poco nuboso. Las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente, alcanzando los 16°C a las 10:00. La humedad relativa se mantendrá alta, llegando al 92% en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará cubierto a partir de las 14:00. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 25°C hacia las 17:00, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad también se mantendrá elevada, con valores que rondarán el 59% a lo largo de la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h desde el noreste en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10 km/h.

A partir de las 20:00, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, permitiendo que los residentes de Cuntis disfruten de un atardecer claro y hermoso, con temperaturas que descenderán a 24°C. La noche se presentará tranquila, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 19°C hacia la medianoche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza que los planes no se verán alterados por condiciones climáticas adversas. En resumen, Cuntis disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, perfecto para disfrutar del final del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.