El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:53. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 19 y 16 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 82% y alcanzará el 93% hacia las 5 de la mañana.
A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado hasta las 6 de la tarde, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. A las 11 de la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 18 grados, y para la tarde, se espera un máximo de 26 grados a las 5 de la tarde. La humedad relativa disminuirá a lo largo del día, comenzando en un 93% y bajando hasta un 51% hacia las 5 de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.
Sin embargo, a partir de las 6 de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse, y se espera que las nubes aumenten progresivamente. A las 7 de la tarde, el cielo estará cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados. La probabilidad de precipitación se mantendrá en un 0% durante la mayor parte del día, pero se incrementará ligeramente en la noche, aunque no se anticipan lluvias significativas.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 10 km/h durante el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea mínima, con un 0% durante la mañana y un leve aumento al 5% en la tarde, aunque sin indicios de que se materialicen. La noche cerrará con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán a 18 grados hacia las 11 de la noche.
En resumen, Catoira disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la evolución del cielo hacia la tarde y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.
