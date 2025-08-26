El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

Hoy, 26 de agosto de 2025, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 77% al amanecer y descendiendo gradualmente hasta un 59% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno podría ser un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas agradables y una humedad moderada hará que el tiempo sea propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con velocidades que variarán entre 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Durante la tarde, las ráfagas podrían alcanzar hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento moderado será un alivio ante las temperaturas más altas, permitiendo que los habitantes de A Cañiza disfruten de un día agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, ya que no habrá riesgo de mojarse.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse ligeramente, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18°C hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:17, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes no querrán perderse.

En resumen, A Cañiza vivirá un día de verano ideal, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que proporcionará un toque fresco. Es una jornada perfecta para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.