El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Cangas se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 grados, proporcionando un ambiente fresco y cómodo para comenzar la jornada.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán los 20 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, rondando el 79%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, la brisa suave del norte, con velocidades de hasta 6 km/h, ayudará a mitigar el calor.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, con intervalos de poco nuboso a nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 24 grados, lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre. La humedad seguirá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 68% hacia las horas de la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes y visitantes de Cangas pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 22 grados hacia las 19:00 horas. La brisa del norte se intensificará ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h, lo que aportará una sensación refrescante al ambiente. Hacia el anochecer, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:19.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy se presenta como un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el verano comience a dar paso a la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.