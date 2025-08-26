El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante a las 07:53. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18°C, lo que resulta bastante agradable para quienes se aventuren a salir temprano.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 19°C a media mañana. La humedad relativa será alta, rondando el 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cambiar. Aunque las primeras horas seguirán siendo despejadas, se espera que a partir del periodo de las 14:00 se presente un aumento en la nubosidad, con un cielo que pasará a estar poco nuboso y, posteriormente, nuboso hacia la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00, con un pico de 24°C, lo que hará que la tarde sea cálida y propicia para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche.

El viento será un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas de la tarde. Se prevé que sople del norte y noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento se moderará, pero las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C hacia las 22:00.

La puesta de sol se producirá a las 21:19, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más nuboso. En resumen, Cambados disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que la nubosidad se instale por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.