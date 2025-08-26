El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante a las 07:52. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 19°C y 18°C, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 87%, lo que podría generar una sensación de frescura al inicio del día.

A medida que avanza la mañana, el cielo continuará despejado hasta aproximadamente las 06:00, cuando comenzará a aparecer un ligero aumento en la nubosidad. A partir de las 07:00, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas, con un incremento en la nubosidad que se intensificará a lo largo del día. Para el mediodía, se espera que el cielo esté mayormente cubierto, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a los 27°C a las 18:00. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 50% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá que los habitantes de Caldas de Reis disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y estable.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h hacia las 20:00, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables que alcanzarán su máximo en horas de la tarde. Sin lluvias a la vista y con un viento que se intensificará, será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el tiempo seco y las temperaturas moderadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.