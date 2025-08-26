El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas brumas matutinas que se disiparán a medida que avance la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 96% al amanecer, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 51% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo para las actividades diarias.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente para aquellos que planean pasar tiempo en la playa o realizar actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Bueu podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes desean realizar excursiones o disfrutar de un día de playa sin preocupaciones.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se espera que algunas nubes comiencen a aparecer hacia el final del día. Sin embargo, estas no traerán consigo lluvias, y el ocaso se podrá disfrutar sin inconvenientes. La puesta de sol está programada para las 21:19, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que el día sea ideal para actividades al aire libre. Con un ambiente libre de lluvias y una brisa refrescante, es un momento perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y de las actividades veraniegas que ofrece.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.