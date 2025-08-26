El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Barro según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 16 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 88% y descenderá gradualmente hasta un 94%.
A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta las 7 de la mañana, momento en el que comenzará a aparecer algo de nubosidad, aunque se mantendrá en un estado poco nuboso hasta las 9 de la mañana. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados a las 11 de la mañana, con una ligera disminución a 18 grados a las 10 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 91%, lo que podría generar una sensación de calor moderada.
Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, alcanzando un estado cubierto entre las 8 y las 13 horas. Las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un pico de 26 grados a las 5 de la tarde. La humedad comenzará a descender, llegando a un 57% hacia las 4 de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza la tarde. A las 12 del mediodía, se espera que el viento alcance su máxima racha, con velocidades de hasta 19 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.
No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, y el sol se mantendrá presente hasta el ocaso, que se producirá a las 21:18 horas.
En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la tarde. Es un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea en un paseo por el campo o en actividades recreativas al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.
