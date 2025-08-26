El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

Hoy, 26 de agosto de 2025, Baiona se prepara para un día mayormente nuboso, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura inicial de 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% y alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. La bruma y la niebla serán características notables en las primeras horas, especialmente entre las 2 y las 4 de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y en las actividades al aire libre.

A medida que el día progrese, el cielo se irá despejando ligeramente, con intervalos de poco nuboso en la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que lleguen a los 23 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser diferente debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, es recomendable estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la nubosidad podría aumentar nuevamente hacia la tarde y noche.

La puesta de sol se producirá a las 21:18, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes y visitantes de Baiona no querrán perderse. La temperatura comenzará a descender después del ocaso, situándose en torno a los 20 grados hacia la noche, lo que sugiere que será un final de día agradable y templado.

En resumen, Baiona disfrutará de un día variado en cuanto a la cobertura del cielo, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.