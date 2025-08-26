El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 88%. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a los 16 grados a las 2 de la tarde.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza un día seco y soleado.

El viento soplará desde el sur a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 9 km/h en las primeras horas, y aumentando gradualmente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h. Esta brisa suave contribuirá a que las temperaturas se sientan más frescas, especialmente en las horas más cálidas del día.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, con un máximo de 30 grados, lo que podría hacer que algunas personas busquen refugio en la sombra o en espacios frescos. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, llegando a los 25 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad relativa también disminuirá gradualmente, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.

El ocaso se producirá a las 21:17, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol. Las condiciones meteorológicas de hoy son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o simplemente relajarse en el jardín. Con un tiempo tan favorable, los habitantes de As Neves pueden aprovechar al máximo este día soleado y cálido, disfrutando de la belleza del entorno natural sin preocuparse por la lluvia o el mal tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.