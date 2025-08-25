El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando un 79% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 58% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que la probabilidad de lluvia es nula. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de la playa o realizar excursiones en la naturaleza. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 22 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 19 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

El orto se producirá a las 07:52 y el ocaso a las 21:21, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.