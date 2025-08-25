El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm, garantiza que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 27 km/h, lo que proporcionará un alivio refrescante en los momentos de mayor calor. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, manteniendo una brisa constante que contribuirá a la sensación de frescura.

La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, alcanzando los 24 grados a las 17:00 horas, y posteriormente bajará a 20 grados al caer la noche. La puesta de sol está prevista para las 21:21, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para disfrutar en la playa o en espacios abiertos.

En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y una brisa suave. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para paseos, deportes y reuniones familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.