El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (81%), irá disminuyendo gradualmente, situándose en torno al 55% por la tarde. Esto generará un ambiente cálido y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar hoy. Predominará un viento del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Las rachas más intensas se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, la dirección del viento se mantendrá constante, lo que sugiere que no habrá cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones de visibilidad serán óptimas, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:20 horas. La noche se presentará tranquila, con temperaturas frescas y un ambiente sereno.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.