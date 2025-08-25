El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Vila de Cruces se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 2 de la mañana, se espera la llegada de niebla, que persistirá hasta las primeras horas de la tarde. Este fenómeno puede reducir la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera. La niebla se disipará gradualmente, dando paso a un cielo despejado que dominará el resto del día. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 25 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 29 grados en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 97%, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 61% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h desde el oeste. Este viento puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas del día. Las condiciones de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Vila de Cruces podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece la realización de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy se caracteriza por un inicio de jornada con niebla, seguido de un día soleado y cálido, ideal para disfrutar del verano. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar las horas de sol y mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.