El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo completamente despejado, con temperaturas agradables que rondarán los 18 grados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 68% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo, perfecto para paseos por la ciudad o visitas a la playa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad de 3 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. A mediodía, la velocidad del viento alcanzará los 19 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 22 km/h. Por la tarde, el viento se tornará más fuerte, alcanzando velocidades de hasta 31 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Vigo pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de las numerosas terrazas y restaurantes al aire libre que la ciudad tiene para ofrecer.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:20 horas, brindando una vista espectacular sobre la ría de Vigo.

En resumen, el tiempo de hoy en Vigo será mayormente soleado, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, explorar la ciudad o simplemente relajarse al aire libre. Los habitantes de Vigo y los visitantes pueden aprovechar al máximo este día sin preocupaciones por la lluvia o el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.