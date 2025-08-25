El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tui según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 47% en la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio del calor en los momentos más cálidos del día. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:19. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para paseos nocturnos o cenas al aire libre.
En resumen, el tiempo en Tui para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el viento moderado contribuirán a que la jornada sea placentera, permitiendo a los residentes y visitantes aprovechar al máximo lo que ofrece este hermoso día de verano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.
