El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero no excesivamente caluroso.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 78% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescura en la mañana, aunque la combinación de calor y humedad podría hacer que la tarde se sienta más cálida. A partir de las 14:00 horas, la temperatura comenzará a descender, estabilizándose en torno a los 22 grados hacia el final de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar un ambiente un poco más fresco y agradable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tener precaución con los objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

El ocaso se producirá a las 21:19 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá apreciar en un cielo despejado. La combinación de temperaturas agradables y un cielo claro hará que la noche sea ideal para salir y disfrutar de la vida nocturna de Tomiño.

En resumen, el tiempo de hoy en Tomiño será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado, lo que promete un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.