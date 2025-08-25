El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Silleda se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que la niebla, que ha estado presente en las primeras horas, se disipe, dando paso a un cielo despejado que dominará gran parte de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00, y manteniéndose en torno a los 16 grados entre las 02:00 y las 07:00.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 19 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 30 grados a las 16:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 88% a la medianoche y bajará hasta un 34% a las 16:00, lo que sugiere un ambiente más seco y cálido a medida que avanza el día.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán su máxima intensidad en las horas de la tarde. Se prevé que el viento sople principalmente del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 35 km/h. A las 18:00, se espera que la velocidad del viento alcance los 18 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar de las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá disfrutar de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Silleda se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 22:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:18. En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.