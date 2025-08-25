El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 67% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas de mayor calor. Sin embargo, la brisa marina ayudará a mitigar el calor, ofreciendo un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la playa o deportes acuáticos. La dirección del viento, predominantemente del norte y noroeste, contribuirá a mantener el ambiente fresco y agradable.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:20. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para paseos por la costa o cenas al aire libre.

En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día espléndido, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con un tiempo cálido y sin lluvias. Es una oportunidad perfecta para aprovechar el verano en su máximo esplendor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.