El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando hasta los 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 40% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la jornada sea más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente en la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste-noroeste, lo que podría aportar un ligero alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de la zona tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento pueden ser más intensas en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin temor a cambios climáticos inesperados. Las condiciones son ideales para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:19. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para relajarse después de un día caluroso.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar el verano antes de que finalice la temporada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.