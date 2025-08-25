El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a media mañana, pero se mantendrá en un rango cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la jornada sea ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. A partir del mediodía, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 29 km/h desde el oeste, lo que podría aportar una sensación refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los ribadumenses. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, alcanzando temperaturas de hasta 24 grados en la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, se anticipa un ligero descenso en la temperatura, que podría situarse en torno a los 19 grados al caer la noche.

El ocaso se producirá a las 21:21, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular. En resumen, Ribadumia disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.