El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Redondela según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta el atardecer, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 27 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 16 grados, mientras que durante la tarde se espera un máximo de 27 grados, ideal para disfrutar del sol.
La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 77% y descendiendo gradualmente a lo largo de la jornada, llegando a un 52% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, lo que es perfecto para paseos y actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas. Sin embargo, en general, el viento será moderado y no debería causar inconvenientes significativos.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Redondela pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también contribuirán a una buena visibilidad, lo que es ideal para actividades como senderismo o paseos en bicicleta.
A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:19, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. Con un tiempo tan favorable, Redondela se convierte en un destino atractivo para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.
