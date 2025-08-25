El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas moderadas hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. A medida que el día avance, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h. En las primeras horas, el viento será suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución con las ráfagas más fuertes.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Pontevedra pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:20. La temperatura al caer la noche se situará en torno a los 19 grados, creando un ambiente agradable para actividades nocturnas.

En resumen, el día de hoy en Pontevedra se caracteriza por un tiempo soleado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.