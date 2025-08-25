El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Pontecesures se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 31 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 87% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 37% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa del norte, que soplará a una velocidad de entre 5 y 10 km/h, proporcionará un alivio refrescante, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el río o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:20 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje natural que rodea a Pontecesures.

En resumen, el tiempo de hoy en Pontecesures se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas que oscilan entre los 19 y 31 grados . La ausencia de precipitaciones y la presencia de una suave brisa del norte hacen de este un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. Los residentes deben aprovechar las condiciones favorables para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.