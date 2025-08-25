El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Ponteareas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la mañana.
Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados alrededor de las 15:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (81%), irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera en las horas centrales del día. La humedad se situará en torno al 40% por la tarde, lo que permitirá que el calor sea más tolerable.
El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente en la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría aportar un ligero alivio ante las altas temperaturas. En la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 1 y 4 km/h, aumentando a medida que el día avanza.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades recreativas, paseos o eventos al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:19 horas. En resumen, el día de hoy en Ponteareas se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para aprovechar el final del verano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.
- Memorias de la movida viguesa
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Vecinos de Ponteareas denuncian la inacción del Concello para limpiar fincas: «Es el cuarto sábado de agosto que arde»
- Rajoy, en una joya del patrimonio marítimo
- El tren Vigo-Santiago tiene un sobrecoste del 11% porque Renfe lleva 30 años sin actualizar sus distancias