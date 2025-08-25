El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Ponteareas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados alrededor de las 15:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (81%), irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera en las horas centrales del día. La humedad se situará en torno al 40% por la tarde, lo que permitirá que el calor sea más tolerable.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente en la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría aportar un ligero alivio ante las altas temperaturas. En la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 1 y 4 km/h, aumentando a medida que el día avanza.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades recreativas, paseos o eventos al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:19 horas. En resumen, el día de hoy en Ponteareas se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para aprovechar el final del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.