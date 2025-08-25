El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Ponte Caldelas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados. Este calor será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será bastante confortable.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 51% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se experimentará una sensación de bochorno, lo que contribuirá a un día placentero para pasear o realizar actividades recreativas.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Predominarán las direcciones del este y del oeste, con ráfagas más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h. Esta brisa ligera será refrescante y ayudará a mitigar el calor, especialmente durante las horas más cálidas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, excursiones o simplemente disfrutar de un día en el parque.
El amanecer se producirá a las 07:51 horas, y el ocaso será a las 21:19 horas, lo que proporciona una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, es un momento perfecto para salir y aprovechar las bellezas naturales que ofrece Ponte Caldelas. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará de este un día memorable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.
- Memorias de la movida viguesa
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Vecinos de Ponteareas denuncian la inacción del Concello para limpiar fincas: «Es el cuarto sábado de agosto que arde»
- Rajoy, en una joya del patrimonio marítimo
- El tren Vigo-Santiago tiene un sobrecoste del 11% porque Renfe lleva 30 años sin actualizar sus distancias