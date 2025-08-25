El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 81% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 54% por la tarde. Esta disminución en la humedad puede contribuir a una sensación de mayor confort, especialmente con el aumento de la temperatura. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que la radiación solar puede ser intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento puede ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre, aunque es importante tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades recreativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Los residentes y visitantes de Poio pueden planificar sus actividades sin temor a cambios bruscos en el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 24 grados hacia las 18:00 horas. La puesta de sol está programada para las 21:20, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. Con un cielo despejado, las condiciones serán perfectas para disfrutar de un atardecer espectacular.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un momento perfecto para explorar la belleza natural de la zona o simplemente relajarse en un parque local.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.