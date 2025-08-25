El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que el día sea ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h en las primeras horas. A medida que el día avance, se prevé un aumento en la intensidad del viento, alcanzando rachas de hasta 30 km/h en las horas centrales de la tarde, especialmente del noroeste. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, aunque es recomendable tener en cuenta la posibilidad de ráfagas más fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la naturaleza que rodean la localidad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 26 grados . Este será el momento más cálido del día, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad recreativa. Sin embargo, hacia el final de la tarde y entrada la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia la noche.

El ocaso se producirá a las 21:19, marcando el final de un día soleado y cálido. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 16 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Pazos de Borbén se perfila como perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y despejado que invitará a salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.