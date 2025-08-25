El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 45% en las horas más cálidas del día. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, ideal para disfrutar de paseos por la costa o actividades recreativas en el entorno natural de Oia.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h. Esta brisa puede ser refrescante, especialmente en las horas más cálidas, y es recomendable tener en cuenta la dirección del viento si se planean actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las vistas panorámicas que Oia tiene para ofrecer.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 20 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, permitiendo observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:20 horas, momento en el que el sol se ocultará en el horizonte, brindando un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Oia para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para explorar la belleza natural de la región, disfrutar de la gastronomía local o simplemente relajarse en la playa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.