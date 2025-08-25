El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, O Porriño se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% a las 08:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 64% por la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 5 km/h. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección noreste, aumentando su intensidad, alcanzando rachas de hasta 34 km/h en las horas más cálidas del día. Esta brisa será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de O Porriño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de un día soleado.

El orto se producirá a las 07:52 horas y el ocaso será a las 21:19 horas, brindando una larga jornada de luz solar. Es un día ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques. Se recomienda llevar protección solar, especialmente durante las horas de mayor radiación, y mantenerse hidratado para disfrutar plenamente de este espléndido día de verano en O Porriño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.