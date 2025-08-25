El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Porriño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de agosto de 2025, O Porriño se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados hacia el final del día.
La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% a las 08:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 64% por la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco y cómodo.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 5 km/h. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección noreste, aumentando su intensidad, alcanzando rachas de hasta 34 km/h en las horas más cálidas del día. Esta brisa será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día.
No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de O Porriño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de un día soleado.
El orto se producirá a las 07:52 horas y el ocaso será a las 21:19 horas, brindando una larga jornada de luz solar. Es un día ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques. Se recomienda llevar protección solar, especialmente durante las horas de mayor radiación, y mantenerse hidratado para disfrutar plenamente de este espléndido día de verano en O Porriño.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.
- Memorias de la movida viguesa
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Vecinos de Ponteareas denuncian la inacción del Concello para limpiar fincas: «Es el cuarto sábado de agosto que arde»
- Rajoy, en una joya del patrimonio marítimo
- El tren Vigo-Santiago tiene un sobrecoste del 11% porque Renfe lleva 30 años sin actualizar sus distancias