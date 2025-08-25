El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 67% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa marina ayudará a mitigar el calor, ofreciendo un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ser ideal para los amantes de los deportes acuáticos y actividades en la playa. La dirección del viento, combinada con el cielo despejado, sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la costa y las vistas panorámicas que O Grove tiene para ofrecer.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean realizar excursiones o disfrutar de un día en la playa, ya que no habrá preocupaciones por cambios repentinos en el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, pero se mantendrán agradables, rondando los 21 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:21, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Con el cielo despejado, las vistas del ocaso serán espectaculares, brindando un cierre perfecto a un día de verano en O Grove.

En resumen, el tiempo de hoy en O Grove es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.