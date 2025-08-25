El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 18 grados que se mantendrá estable durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados hacia la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% y alcanzando picos de hasta el 94% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, aunque la brisa marina ayudará a mitigar este efecto. A lo largo de la tarde, la humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 1 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas. La dirección del viento, predominantemente del noreste, aportará frescura al ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para disfrutar de actividades recreativas, paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá alrededor de las 21:20. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar la belleza del entorno natural de Nigrán.

En resumen, el tiempo de hoy en Nigrán se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.