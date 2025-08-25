El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Mos disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 26 grados en la tarde, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 58% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, lo que hará que el ambiente sea más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada desde el sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevén ráfagas más fuertes, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. La dirección del viento cambiará a noroeste hacia la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Mos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:19. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia la medianoche, lo que hará que la noche sea fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo y mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.