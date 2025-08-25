El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 17 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 83% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Para el mediodía, se prevé que la humedad se sitúe en un 73%, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 9 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca y agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Moraña pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:20 horas. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que continuarán bajando hasta los 6 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Moraña para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.