El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 29 grados en las horas centrales, proporcionando un calor moderado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 99% a primera hora de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 41% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, será constante y ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:19. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para actividades nocturnas.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre. La ausencia de lluvias y la presencia de un viento suave contribuirán a un ambiente placentero, perfecto para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.