El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Moaña se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en la mañana.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, la brisa suave proveniente del oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h, proporcionará un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas a partir de las 14:00 horas. Estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Moaña podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

En cuanto a la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:20 horas. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría.

Es importante destacar que, aunque no se esperan lluvias, la alta humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas de lo que realmente son. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Moaña que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.