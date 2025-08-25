El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados en las horas más tempranas, pero se espera que aumenten gradualmente a lo largo del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando los 24 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (81%), irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 65% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 18 km/h hacia el mediodía. Esta brisa suave contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente durante las horas más cálidas del día. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, manteniendo velocidades similares, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

Hacia la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan a unos agradables 19 grados. La puesta de sol se producirá a las 21:20, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de un cielo claro y temperaturas moderadas hará que la velada sea ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno.

En resumen, el día de hoy en Meis se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha al máximo este día soleado y cálido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.