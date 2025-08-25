El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, en Meaño, se prevé un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 78% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 92% a las 05:00 horas. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 66% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, a pesar de las altas temperaturas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A partir de las 14:00 horas, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 30 km/h desde el oeste. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar la sensación térmica en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El amanecer se producirá a las 07:52 horas, mientras que el ocaso será a las 21:20 horas, brindando una larga jornada de luz solar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Meaño. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a media mañana.

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a media mañana, pero se mantendrá en un rango cómodo para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.