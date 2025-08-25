El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Lalín se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las primeras horas de la mañana, antes de comenzar a ascender de nuevo.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados hacia las 16:00 horas. Este incremento en el termómetro se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 89% en la madrugada a un 37% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere un ambiente más seco y cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 34 km/h en la tarde, con dirección predominante del noreste y del oeste. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Las condiciones meteorológicas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se protejan del sol, especialmente durante las horas pico de radiación, que se prevén entre las 12:00 y las 16:00 horas.

En resumen, Lalín disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.