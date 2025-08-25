El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, A Illa de Arousa disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los residentes y visitantes aprovechen al máximo las actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad excelente que invitará a paseos por la playa y excursiones por la naturaleza.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con un termómetro marcando alrededor de 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados hacia la tarde. Este clima cálido será ideal para disfrutar de actividades acuáticas y paseos por el puerto.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% en la madrugada y descendiendo a un 62% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a una experiencia agradable al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento moderado proporcionará un alivio refrescante, especialmente en las zonas costeras, y será favorable para los amantes de los deportes náuticos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 21:21 horas.

En resumen, A Illa de Arousa se prepara para un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza natural de la isla, realizar actividades al aire libre y compartir momentos inolvidables con amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.