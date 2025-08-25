El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las primeras horas, pero subiendo rápidamente a 22 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 67% y bajará a un 45% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 8 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 44 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas, especialmente en zonas abiertas. Este viento fresco puede ser un alivio ante el calor, pero se recomienda precaución en actividades al aire libre, especialmente para quienes realicen deportes o actividades en la costa.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de un día en la playa o realizar excursiones en la naturaleza. La visibilidad será buena, aunque se registrarán momentos de bruma en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas cercanas al mar.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:20. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. En resumen, A Guarda disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente propicio para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.