El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Gondomar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido pero sin excesos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 70% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las temperaturas cálidas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se prevé un ligero aumento en la humedad, que podría llegar hasta un 90% durante la noche.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 5 y 30 km/h, predominando de dirección oeste y noroeste. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Este viento será un aliado para mitigar el calor durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá a los habitantes de Gondomar disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:20. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia la medianoche. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de un paseo nocturno o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.