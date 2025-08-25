El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 99%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 39% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Durante las horas más cálidas, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 28 km/h, lo que ayudará a mitigar la sensación térmica elevada.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de A Estrada pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La visibilidad será buena, aunque en las primeras horas podría haber algo de bruma, que se disipará rápidamente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad hasta el ocaso, que se producirá a las 21:20. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando unos 16 grados hacia el final del día.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas agradables, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.