El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados a las 2 de la tarde.
La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 83% y alcanzando un 96% en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación más cómoda en las horas centrales del día. Se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, con un agradable 29 grados , ideal para actividades al aire libre.
El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección suroeste, alcanzando rachas de hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor del día.
A lo largo de la jornada, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Cuntis podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.
En la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad del sol. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 22 grados a las 10 de la noche, con una humedad que se estabilizará en torno al 68%.
La puesta de sol se producirá a las 21:20, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Cuntis no querrán perderse. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del entorno natural.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.
