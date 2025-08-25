El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 18 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar a los 28 grados en su punto máximo. Este incremento se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (82%), irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos en torno al 46% hacia la tarde. Esto hará que la sensación térmica sea más agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente fresco y cómodo.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia la tarde-noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:20. La noche se presentará fresca, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.